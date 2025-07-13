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Старейшая библиотека Венгрии борется за спасение 100 тыс. книг из‑за нашествия жуков

Фото: Leiada Krözjhen/Unplash

Средневековая библиотека венгерского монастыря Паннонхалма пытается спасти десятки тысяч старейших книг от нашествия жуков. Об этом пишет Hungary Today.

Экспонаты пострадали из‑за хлебного точильщика — жука, который повреждает не только шерсть, меха и изделия из кожи, но и книги. Насекомых привлекает клей на основе желатина и крахмала, встречающийся в них. По словам экспертов, жуки попали в библиотеку через двери и окна или на одежде людей. Размножению вредителей способствовало повышение температуры и влажности в помещении.

По данным Associated Press, точильщика обнаружили во время плановой уборки библиотеки. Сотрудники заметили необычные слои пыли на полках, а затем нашли дыры в корешках некоторых книг.

Сейчас реставраторы снимают с полок около 100 тыс. книг в переплетах и аккуратно переносят их в герметичные пластиковые контейнеры, из которых потом полностью удаляют кислород. Шесть недель в атмосфере чистого азота должны уничтожить всех насекомых. После обработки каждую книгу осмотрят вручную и очистят пылесосом. Поврежденные экземпляры отложат для отдельной реставрации.

«Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем заражения. Раньше такого масштаба не было никогда. Поражена значительная часть собрания и требуется обработка всей коллекции», — рассказала руководитель реставрационного проекта Жофия Эдит Хайду. Правительство Венгрии оказало библиотеке экстренную помощь, выделив грант в размере 100 миллионов венгерских форинтов (более 22 миллионов рублей).

Аббатство в Паннонхалме было основано в 996 году и хранит самую старую в стране коллекцию из 400 тысяч книг. В их числе — Библия XIII века, несколько сотен рукописей, созданных до изобретения книгопечатания в середине XV века, и десятки тысяч книг XVI века.

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