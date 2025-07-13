Старейшая библиотека Венгрии борется за спасение 100 тыс. книг из‑за нашествия жуков

Средневековая библиотека венгерского монастыря Паннонхалма пытается спасти десятки тысяч старейших книг от нашествия жуков. Об этом пишет Hungary Today.
Экспонаты пострадали из‑за хлебного точильщика — жука, который повреждает не только шерсть, меха и изделия из кожи, но и книги. Насекомых привлекает клей на основе желатина и крахмала, встречающийся в них. По словам экспертов, жуки попали в библиотеку через двери и окна или на одежде людей. Размножению вредителей способствовало повышение температуры и влажности в помещении.
По данным Associated Press, точильщика обнаружили во время плановой уборки библиотеки. Сотрудники заметили необычные слои пыли на полках, а затем нашли дыры в корешках некоторых книг.
Сейчас реставраторы снимают с полок около 100 тыс. книг в переплетах и аккуратно переносят их в герметичные пластиковые контейнеры, из которых потом полностью удаляют кислород. Шесть недель в атмосфере чистого азота должны уничтожить всех насекомых. После обработки каждую книгу осмотрят вручную и очистят пылесосом. Поврежденные экземпляры отложат для отдельной реставрации.
«Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем заражения. Раньше такого масштаба не было никогда. Поражена значительная часть собрания и требуется обработка всей коллекции», — рассказала руководитель реставрационного проекта Жофия Эдит Хайду. Правительство Венгрии оказало библиотеке экстренную помощь, выделив грант в размере 100 миллионов венгерских форинтов (более 22 миллионов рублей).
Аббатство в Паннонхалме было основано в 996 году и хранит самую старую в стране коллекцию из 400 тысяч книг. В их числе — Библия XIII века, несколько сотен рукописей, созданных до изобретения книгопечатания в середине XV века, и десятки тысяч книг XVI века.