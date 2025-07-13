Старейшая библиотека Венгрии борется за спасение 100 тыс. книг из‑за нашествия жуков

Экспонаты пострадали из‑за хлебного точильщика — жука, который повреждает не только шерсть, меха и изделия из кожи, но и книги. Насекомых привлекает клей на основе желатина и крахмала, встречающийся в них. По словам экспертов, жуки попали в библиотеку через двери и окна или на одежде людей. Размножению вредителей способствовало повышение температуры и влажности в помещении.