Райан Джонсон рассказал, что третья часть «Достать ножи» будет «более готическая», чем предыдущая

Третий фильм вселенной «Достать ножи» под названием «Проснись, мертвец» будет «более готическим», чем предыдущая часть «Стеклянная луковица». Об этом в интервью журналу Rolling Stone рассказал режиссер Райан Джонсон.
Он отметил, что по атмосфере картина будет похожа на самый первый фильм франшизы. «Это возвращение к настоящим истокам жанра, которые восходят еще к Эдгару Аллану По, предшествуя Агате Кристи», — сказал режиссер.
Джонсон признался, что специально меняет стиль каждой части, чтобы не повторяться. «Когда ты работаешь над проектами с одинаковой атмосферой возникает ощущение, будто ты каждый день ешь одно и то же на обед. Меня вдохновляет лишь что‑то новое, поэтому я делаю это, чтобы сохранить интерес», — сказал он.
На вопрос о продолжении детективной истории для Netflix, Джонсон ответил, что он открыт для этой идеи, но конкретных планов у него пока нет. «Каждый раз я сжигаю корабли и спрашиваю: „Как я сделаю что‑то еще?“ Но я бы продолжал снимать, пока еще могу», — добавил режиссер.
Премьера фильма «Просыпайся, мертвец!» состоится 12 декабря, но его сюжет до сих пор остается в секрете. Известно, что в ленте снялись Джереми Реннер («Соколиный Глаз», «Прибытие»), Гленн Клоуз («Опасные связи», «101 далматинец»), Мила Кунис («Черный лебедь», «Секс по дружбе»), Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»), Керри Вашингтон, Джош О’Коннор («Претенденты») и Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я»). К своей роли вернулся и Дэниел Крейг («007: Спектр»).
Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел в 2019 году, картина собрала в прокате 312 млн долларов при бюджете в 40 млн. Позднее Netflix купил права на показ ленты более чем за 450 млн долларов. В 2022 году на стриминговом сервисе вышел сиквел «Достать ножи: Стеклянная луковица». За первую неделю проката фильм заработал около 15 млн долларов. «Афиша Daily» рассказывала о реакции критиков на картину.