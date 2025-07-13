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Райан Джонсон рассказал, что третья часть «Достать ножи» будет «более готическая», чем предыдущая

Фото: Netflix

Третий фильм вселенной «Достать ножи» под названием «Проснись, мертвец» будет «более готическим», чем предыдущая часть «Стеклянная луковица». Об этом в интервью журналу Rolling Stone рассказал режиссер Райан Джонсон.

Он отметил, что по атмосфере картина будет похожа на самый первый фильм франшизы. «Это возвращение к настоящим истокам жанра, которые восходят еще к Эдгару Аллану По, предшествуя Агате Кристи», — сказал режиссер.

Джонсон признался, что специально меняет стиль каждой части, чтобы не повторяться. «Когда ты работаешь над проектами с одинаковой атмосферой возникает ощущение, будто ты каждый день ешь одно и то же на обед. Меня вдохновляет лишь что‑то новое, поэтому я делаю это, чтобы сохранить интерес», — сказал он.

На вопрос о продолжении детективной истории для Netflix, Джонсон ответил, что он открыт для этой идеи, но конкретных планов у него пока нет. «Каждый раз я сжигаю корабли и спрашиваю: „Как я сделаю что‑то еще?“ Но я бы продолжал снимать, пока еще могу», — добавил режиссер.

Премьера фильма «Просыпайся, мертвец!» состоится 12 декабря, но его сюжет до сих пор остается в секрете. Известно, что в ленте снялись Джереми Реннер («Соколиный Глаз», «Прибытие»), Гленн Клоуз («Опасные связи», «101 далматинец»), Мила Кунис («Черный лебедь», «Секс по дружбе»), Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»), Керри Вашингтон, Джош О’Коннор («Претенденты») и Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я»). К своей роли вернулся и Дэниел Крейг («007: Спектр»).

Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел в 2019 году, картина собрала в прокате 312 млн долларов при бюджете в 40 млн. Позднее Netflix купил права на показ ленты более чем за 450 млн долларов. В 2022 году на стриминговом сервисе вышел сиквел «Достать ножи: Стеклянная луковица». За первую неделю проката фильм заработал около 15 млн долларов. «Афиша Daily» рассказывала о реакции критиков на картину.

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