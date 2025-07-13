Райан Джонсон рассказал, что третья часть «Достать ножи» будет «более готическая», чем предыдущая

Джонсон признался, что специально меняет стиль каждой части, чтобы не повторяться. «Когда ты работаешь над проектами с одинаковой атмосферой возникает ощущение, будто ты каждый день ешь одно и то же на обед. Меня вдохновляет лишь что‑то новое, поэтому я делаю это, чтобы сохранить интерес», — сказал он.