В Москве прокуратура изъяла львов, которых использовали для фотосессий

В Москве изъяли львов, которых использовали в качестве «реквизита для фотосессий». Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.
Сотрудники ведомства уточнили, что владельцы организовали фотосессию со львом и его детенышем в частном жилом доме в Москве и возили хищников в различные регионы РФ. При этом у хозяев не было лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Они также не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий.
В прокуратуре добавили, что животные содержатся без оформленных надлежащим образом документов. В отношении владельцев возбуждено административное дело о нарушении условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Хищников передали в Московский зоопарк.
В конце мая в зоопарке произошло ЧП — неизвестный подкинул в вольеры с рысями и леопардом таблетки неизвестного происхождения. Никто из животных не пострадал. Позже мужчину задержали, им оказался уроженец Ставропольского края Эмиль Ацаев, проживающий в Москве около 12 лет. Он состоит на учете у психиатров, был дважды судим.
Во время допроса задержанный сообщил, что кинул в вольеры таблетки с валерьянкой, чтобы «привести в чувства» животных. Злоумышленника хотели отправить на психиатрическую экспертизу и принудительное лечение.