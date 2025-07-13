Дом Майкла Скотта из «Офиса» выставили на продажу за 710 тыс. долларов

В описании говорится: «Ухоженный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, с прямым доступом к гаражу на две машины. Тихий задний двор отлично подойдет для семейных встреч. Идеален как для первой покупки, так и для тех, кто хочет уменьшить площадь жилья».