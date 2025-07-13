Дом Майкла Скотта из «Офиса» выставили на продажу за 710 тыс. долларов

Дом Майкла Скотта из американской версии «Офиса» выставили на продажу.
Трехкомнатные апартаменты находятся в районе Реседа (Калифорния), примерно в часе езды от центра Лос-Анджелеса. Объект оценивается в 710 тыс. долларов.
Жилье расположено в охраняемом жилом комплексе, где, как указано в объявлении, когда‑то жили такие знаменитости, как Джонни Депп и режиссер М.Найт Шьямалан. Дом появлялся в нескольких эпизодах «Офиса», включая любимые зрителями «Dinner Party», «Fun Run» и «Dream Team».
В описании говорится: «Ухоженный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, с прямым доступом к гаражу на две машины. Тихий задний двор отлично подойдет для семейных встреч. Идеален как для первой покупки, так и для тех, кто хочет уменьшить площадь жилья».
Риелторы, представляющие объект, рассказали, что акцентировали внимание на связи с сериалом, поскольку многие покупатели сами вспоминали «Офис» во время осмотра жилья. Новость вызвала ажиотаж в интернете. Комментаторы с энтузиазмом вспоминали сцены из сериала.
«Отличное место для званого ужина!» — иронизировал один из пользователей. «За такие деньги эта квартира обязана идти в комплекте с тем самым плазменным телевизором», — добавил другой.