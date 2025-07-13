Шоураннер Дэйв Эриксон решил покинуть спин-офф «Короля Талсы» под названием «NOLA King». Об этом сообщает Variety.
Эриксон покинул сериал из‑за конфликта в расписании, и сейчас идет активный поиск нового шоураннера. Проект пока еще не получил одобрения от Paramount+. Но при этом сериал, как отмечает издание, считается для стриминга приоритетным.
О разработке «NOLA King» стало известно в июне. Планируется, что Сэмюэл Л. Джексон сначала появится в нескольких эпизодах третьего сезона «Короля Талсы», а затем его персонаж получит собственный сериал.
Хотя подробности сюжета не раскрываются, известно, что Джексон сыграет влиятельного гангстера из Нового Орлеана — по аналогии с героем Сильвестра Сталлоне, Дуайтом «Генералом» Манфреди, в оригинальном сериале.
Эриксон остается шоураннером третьего сезона «Короля Талсы» и четвертого сезона «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером. Съемки обеих лент завершились, но даты премьер пока не объявлены. Предполагается, что они выйдут до конца года.