Брайан Крэнстон отказался работать над фильмом «Одинокий волк», пока всей команде не выплатят долги

Брайан Крэнстон отказался продолжать работу над независимым фильмом «Одинокий волк», пока всем участникам проекта не выплатят задолженности. Об этом он заявил Deadline.
Актер также отметил, что не будет участвовать в продвижении картины, пока вся съемочная группа и актеры, которым не выплатили зарплату, не получат свои деньги в полном объеме. При этом сам Крэнстон уже получил гонорар за свою роль.
Производство фильма было приостановлено несколько месяцев назад из‑за нехватки средств. По данным издания, проект недополучил около 2 млн долларов, и в настоящее время съемки остаются незавершенными.
Режиссером «Одинокого волка» выступает Марк Пеллингтон. Фильм рассказывает о ветеране с посттравматическим синдромом, которого вербует персонаж Крэнстона для участия в секретной правительственной операции по устранению высокопоставленного политика. В проекте также заняты Лили Глэдстоун, О’Ши Джексон-мл., Дженнифер Эль, Чет Хэнкс и другие.
«По какой‑то причине средства, которые должны были быть переведены на счета кастинга и съемочной группы, не поступили вовремя. Это вызвало приостановку съемок. Затем часть обещанных средств все же была перечислена, после чего запрет на работу был снят и съемки возобновились.
Сейчас предпринимаются серьезные усилия по привлечению средств для завершения фильма. И я думаю, что это удастся по двум причинам: во-первых, оставшиеся сцены (примерно два съемочных дня) крайне важны для сюжета, и, во-вторых, я (и, думаю, Лили тоже) не вернемся к работе над проектом и не будем его продвигать, пока всем участникам полностью не выплатят причитающееся», — отметил Крэнстон.