Джулия Гарнер высказалась о негативной реакции на смену пола Серебряного Серфера

На премьере фильма в Лондоне актрису спросили о реакции фанатов, которым не понравилось, что роль Серебряного Серфера исполнила женщина. Звезда «Вульфмена» ответила, что не придавала этому значения и сосредоточилась на том, чтобы показать свою лучшую версию персонажа.