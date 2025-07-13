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Джулия Гарнер высказалась о негативной реакции на смену пола Серебряного Серфера

Фото: Media Rights Capital (MRC)

Джулия Гарнер заявила, что ее не волнует мнение критиков по поводу того, что она сыграла Серебряного Серфера в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги».

На премьере фильма в Лондоне актрису спросили о реакции фанатов, которым не понравилось, что роль Серебряного Серфера исполнила женщина. Звезда «Вульфмена» ответила, что не придавала этому значения и сосредоточилась на том, чтобы показать свою лучшую версию персонажа.

«Я просто сказала себе: „Продолжу делать свою работу“», — отметила актриса. Она уточнила, что играет не Норрина Радда, а его женскую версию персонажа по имени Шалла-Бал: «Это Шалла-Бал, так что это другой персонаж».

© Фото: 20th Century Studios

Шалла-Бал — героиня комиксов, впервые появившаяся в «The Silver Surfer» № 1 в 1968 году. Она считается альтернативной версией классического Серебряного Серфера, которого в фильме 2007 года изображал Даг Джонс, а озвучивал Лоренс Фишберн.

Несмотря на споры, после выхода первого трейлера новой «Фантастической четверки» фанаты в основном положительно восприняли Гарнер в роли Серебряного Серфера. «Я была рада, что люди поддержали проект. Как и в любом другом случае, я просто благодарна быть частью этого», — сказала она.

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