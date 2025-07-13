Питер Джексон опроверг слухи об уходе из художественного кино

Режиссер культовой трилогии «Властелин колец» Питер Джексон заявил, что не собирается уходить на пенсию, несмотря на то, что его последний художественный фильм вышел в 2014 году.
«Нет, я определенно не ушел. Мы сейчас работаем над тремя сценариями, и я активно участвую в написании каждого из них», — рассказал Джексон в интервью Screen Rant.
Один из проектов — «Властелин колец: Охота на Голлума», который поставит Энди Серкис, исполнитель главной роли. Фильм планируется к выходу в 2027 году. Джексон выступает продюсером и соавтором сценария.
В последние годы режиссер сосредоточился на документальных фильмах, таких как «Они никогда не состарятся» и «The Beatles: Get Back». Однако он подчеркнул, что его интерес к художественному кино никуда не исчез.
«Мне нравится работать над разными проектами — и документальными, и игровыми. Особенно я получил удовольствие от сотрудничества с The Beatles, и это, возможно, продолжится», — добавил он.