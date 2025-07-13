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Питер Джексон опроверг слухи об уходе из художественного кино

Фото: New Zealand On Air

Режиссер культовой трилогии «Властелин колец» Питер Джексон заявил, что не собирается уходить на пенсию, несмотря на то, что его последний художественный фильм вышел в 2014 году.

«Нет, я определенно не ушел. Мы сейчас работаем над тремя сценариями, и я активно участвую в написании каждого из них», — рассказал Джексон в интервью Screen Rant.

Один из проектов — «Властелин колец: Охота на Голлума», который поставит Энди Серкис, исполнитель главной роли. Фильм планируется к выходу в 2027 году. Джексон выступает продюсером и соавтором сценария.

В последние годы режиссер сосредоточился на документальных фильмах, таких как «Они никогда не состарятся» и «The Beatles: Get Back». Однако он подчеркнул, что его интерес к художественному кино никуда не исчез.

«Мне нравится работать над разными проектами — и документальными, и игровыми. Особенно я получил удовольствие от сотрудничества с The Beatles, и это, возможно, продолжится», — добавил он.

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