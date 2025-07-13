В Пермском крае прошел юбилейный фестиваль по метанию навоза

В селе Крылово Пермского края в 15-й раз состоялся фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек «Весёлый коровяк». Об этом пишут РИА «Новости».
Мероприятие прошло во время празднования Дня села и собрало рекордное число участников и зрителей. В конкурсе участвовали более 120 мужчин и столько же женщин, а общее число гостей превысило 2000 человек.
Фестиваль посетили не только местные и жители разных регионов России, но и иностранные туристы. В этом году в соревнованиях участвовали гости из Италии.
Из‑за большого количества желающих побороться за победу, метательные состязания длились три часа. В итоге среди мужчин победил Евгений Алексеев с результатом 45 метров, а среди женщин — Оксана Белова, метнувшая лепешку на 29 метров. Однако побить рекорд прошлых лет в 64 метра в этом году никому не удалось.
Победительница получила садовую качель, победителю среди мужчин достался узбекский казан большого объема. За второе и третье места вручали шампуры, туристические наборы и постельное бельё.
«Очень весело, массово прошел фестиваль. Все фотографируются с сухими лепёшками, нисколько не брезгуют, знают, что ничего в них страшного нет. Даже пытаются их утащить», — отметила организатор праздника Ирина Чугаева.