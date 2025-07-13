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Спин-офф «Офиса» под названием «Газета» выйдет 5 сентября

Фото: Universal Television

Стриминговый сервис Peacock объявил дату премьеры сериала «Газета». Релиз спин-оффа американской версии «Офиса», который является спин-оффом американской версии «Офиса», состоится 5 сентября.

В этот день выйдут сразу четыре эпизода, после чего новые серии будут выходить по две каждую неделю до 25 сентября. Сюжет расскажет о попытке вдохнуть жизнь в умирающую региональную газету на Среднем Западе США.

Главную роль исполнил Домналл Глисон, сыгравший идеалиста-новичка в редакции. Управляющую редакторку сыграла Сабрина Импаччаторе. Также в актерском составе: Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

«Съемочная группа, которая прославила офис Dunder Mifflin, теперь ищет новый объект для документального проекта и находит старую местную газету и ее издателя, пытающегося ее возродить», — гласит синопсис.

Ранее стало известно, что Оскар Нуньес вернется к роли Оскара Мартинеса из оригинального «Офиса». Другие знакомые персонажи пока не заявлены. Стив Карелл, исполнитель роли Майкла Скотта, уже заявил, что не появится в спин-оффе, но поддержал проект.

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