Обезьяны, как и люди, любят смотреть видео с агрессией

«Есть множество исследований, подтверждающих популярность насильственного контента у людей. Теперь у нас есть данные, что и другим приматам может быть интересна агрессия в видео, ― прокомментировал Бушман. ― С эволюционной точки зрения это логично. И люди, и другие животные могут быть „запрограммированы“ обращать внимание на агрессию — это адаптивная реакция, повышающая шансы на выживание».