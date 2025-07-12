Обезьяны, как и люди, любят смотреть видео с агрессией

Макакам-крабоедам нравятся такие же видео, как и людям, ― с агрессией и с участием знакомых особей. Об этом говорится в совместном исследовании ученых из нидерландского Университета Утрехта и профессора коммуникации Брэда Бушмана из Университета штата Огайо. Основным выводами работы делится Phys.org.
«Люди и макаки — социальные существа, которым важно чувствовать принадлежность к группе. Неудивительно, что им интереснее всего смотреть видео, которые могут помочь лучше ориентироваться в отношениях внутри группы», — отметил Бушман.
Участниками эксперимента стали 28 макак, живущих в исследовательском центре приматов в Нидерландах. Им показывали двухминутные ролики с участием особей из их группы или незнакомцев. В видео обезьяны были заняты одним из четырех действий ― они конфликтовали, ухаживали друг за другом, бегали или сидели.
Выяснилось, что больше всего внимания макаки уделяют видео с конфликтами между другими обезьянами. На втором месте по привлекательности — бег. Меньше всего интереса вызвали сцены ухода и сидения.
«Есть множество исследований, подтверждающих популярность насильственного контента у людей. Теперь у нас есть данные, что и другим приматам может быть интересна агрессия в видео, ― прокомментировал Бушман. ― С эволюционной точки зрения это логично. И люди, и другие животные могут быть „запрограммированы“ обращать внимание на агрессию — это адаптивная реакция, повышающая шансы на выживание».
Еще одно важное наблюдение: макаки пристальнее следили за видео с участием членов своей группы, чем с незнакомыми обезьянами. «Это говорит о том, что собирать информацию о членах своей группы важнее, чем о чужаках», — пояснила ведущий автор исследования профессор Элизабет Стерк из Утрехтского университета. «Когда мы смотрим кино, нам приятнее видеть знакомых актеров — звезд в главных ролях, а не тех, кого мы не знаем», — добавил Бушман.
Исследование также показало, что обезьяны низшего ранга и менее агрессивные особи смотрели видео внимательнее других. «Доминирующие особи могут быть уверены, что агрессия их не затронет — им не нужно так пристально следить за поведением других. А вот те, кто стоит ниже в иерархии, могут стать жертвами агрессии — возможно, поэтому они и внимательнее к действиям других на видео», ― считает Стерк.