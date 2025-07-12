Стеллан Скарсгорд: Ингмар Бергман был нацистом и плакал, когда умер Гитлер

Скарсгорд и раньше выражал нелюбовь к Бергману как к личности. В интервью The Guardian в 2012 году он говорил: «Бергман был исключительно умным, но как человек он мне никогда не нравился <…> Он разрушал людей не для того, чтобы сделать их лучшими актерами, а чтобы использовать свою власть». А еще, по словам актера, он не хотел, чтобы шведский режиссер был частью его жизни.