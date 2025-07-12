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Стеллан Скарсгорд: Ингмар Бергман был нацистом и плакал, когда умер Гитлер

Фото: Archive Photos/Getty Images

Шведский актер Стеллан Скарсгорд рассказал, что режиссер Ингмар Бергман придерживался нацистских взглядов во время Второй мировой войны. Его слова приводит Variety.

«Бергман был манипулятором. Во время войны он был нацистом и единственным, кого я знаю, кто плакал, когда умер Гитлер. Мы все время пытались его оправдать, но, по-моему, у него было странное отношение к другим людям. Он считал, что некоторые недостойны. Это чувствовалось, когда он манипулировал окружающими. Он был не добр», ― заявил Скарсгорд на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

По словам актера, Бергман был не самым приятным человеком. «Как режиссер он хороший, но как человека его все равно можно назвать мудаком. Караваджо, наверное, тоже был мудаком, но писал великие картины», — пояснил он.

Скарсгорд и раньше выражал нелюбовь к Бергману как к личности. В интервью The Guardian в 2012 году он говорил: «Бергман был исключительно умным, но как человек он мне никогда не нравился <…> Он разрушал людей не для того, чтобы сделать их лучшими актерами, а чтобы использовать свою власть». А еще, по словам актера, он не хотел, чтобы шведский режиссер был частью его жизни.

Стеллан Скарсгорд сыграл в двух фильмах Ингмара Бергмана ― «Из жизни марионеток» (1980) и ТВ-проекте «Школа жен» (1983). В 1986 году Скарскоргд работал с Бергманом над театральной постановкой «A Dream Play» («Игра снов») Августа Стриндберга.

На фестивале в Карловых Варах Скарсгорд представил комедийную драму «Сентиментальная ценность», получившую ранее Гран-при Каннского фестиваля. В новой работе норвежца Йоакима Триера актер играет эксцентричного режиссера Густава, который пытается наладить отношения с дочерями, параллельно снимая автобиографическую ленту о своей семьей.

Бергман, умерший в 2007 году в возрасте 89 лет, и сам открыто говорил о своих юношеских симпатиях к нацизму. В 1999 году он рассказал писательнице Марии-Пие Бетхиус, что в 16-летнем возрасте участвовал в нацистском митинге во время поездки в Германию в 1934 году. Тогда Гитлер показался Бергману «невероятно харизматичным» и оставил у него позитивные чувства. «Нацизм, который я видел, казался забавным и юношеским», — отмечал он.

Режиссер признавался Бетхиус, что поддерживал нацистов до конца войны — до тех пор, пока не стало известно об их зверствах во время Холокоста. «Когда открылись двери концлагерей, моя невинность в одно мгновение была уничтожена», — говорил он.

Режиссер признавал симпатии к нацизму и в мемуарах 1987 года «Волшебный фонарь»: «Много лет я был на стороне Гитлера, радовался его успехам и переживал его поражения».

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