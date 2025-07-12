Британский исследовательский центр изучит эмоции животных с помощью ИИ

При Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) откроется исследовательский центр, который будет изучать эмоции животных с помощью ИИ. Он должен помочь людям научиться «разговаривать» с питомцами, сообщает The Guardian.
Центр изучения чувств животных получил имя Джереми Коллера ― британского бизнесмена и филантропа, который поддержал проект многолетним грантом. Научное учреждение с бюджетом в 4 млн фунтов стерлингов (421 млн рублей) начнет работу 30 сентября.
Центр объединит специалистов самых разных областей ― нейронауки, философии, ветеринарии, права, эволюционной биологии, сравнительной психологии, поведенческой науки, информатики, экономики и искусственного интеллекта. В фокусе исследований будут не только привычные домашние животные, но и представители значительно более далеких от человека видов, таких как насекомые, крабы и каракатицы.
Один из ключевых проектов центра будет посвящен изучению того, как ИИ может помочь людям «общаться» с животными, а также анализу рисков таких технологий и разработке мер для предотвращения возможных негативных последствий.
«Нам нравится, когда питомцы проявляют человеческие черты, и с развитием ИИ возможности „общения“ с ними выходят на совершенно новый уровень. Но ИИ часто выдает вымышленные ответы, которые радуют пользователя, но не связаны с объективной реальностью. Это может привести к катастрофе, если применять такую технологию в уходе за животными», ― пояснил директор центра Джонатан Берч.
Он также указал на отсутствие регулирования в вопросе взаимодействия животных и беспилотных автомобилей: «Мы много обсуждаем, как не допустить наезда на людей, но почти не говорим о необходимости избегать кошек и собак».
Внимание центра будет сосредоточено и на сельском хозяйстве. «Фермерство уже активно автоматизируется, и этот процесс будет ускоряться. Но все это происходит без должной экспертизы и обсуждения. Это поднимает важные этические вопросы: должна ли фермерская деятельность включать заботу о животных? Если да, то нынешний вектор развития — точно не тот, который нам нужен», ― отметил Берч.
Центр планирует сотрудничать с некоммерческими организациями по всему миру, чтобы разрабатывать рекомендации, проводить исследования и формулировать нормы поведения, которые можно будет продвигать на глобальном уровне.
Одна из членов попечительского совета организации, профессор Кристин Энрюс, надеется, что центр поможет ответить на главный вопрос науки: что такое человеческое сознание — и как его можно «включить» вновь после инсульта или других критических состояний.
Другой член совета, доктор Кристоф Дон, хочет разобраться, почему поведение людей по отношению к животным не соответствует их представлениям о живых существах. «Большинство людей искренне заботятся о животных, но в их поведении мешают этому устоявшиеся системы, привычки, нормы и экономические интересы. Я хочу с помощью поведенческой науки понять, например, почему люди неохотно переходят на культивированное мясо, хотя все признают, что это спасло бы животных от боли и гибели», ― пояснил он.