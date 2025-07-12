Британский исследовательский центр изучит эмоции животных с помощью ИИ

«Нам нравится, когда питомцы проявляют человеческие черты, и с развитием ИИ возможности „общения“ с ними выходят на совершенно новый уровень. Но ИИ часто выдает вымышленные ответы, которые радуют пользователя, но не связаны с объективной реальностью. Это может привести к катастрофе, если применять такую технологию в уходе за животными», ― пояснил директор центра Джонатан Берч.