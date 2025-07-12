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Россиянин 33 года не смотрел телевизор

Фото: PJ Gal-Szabo/Unsplash

59-летний житель Саратова Насритдин Халимов не смотрел телевизор с февраля 1992 года. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам мужчины, последние 33 года он находился в информационном вакууме. Новости Халимов узнавал из разговорах на улицах, в автобусах и в очередях за бесплатными обедами.

У Насритдина инвалидность. С 2022 года он периодически обращается в фонд «Хорошие люди» за горячими обедами. Недавно он попросил у волонтеров гуталин для туфель, печатную машинку, чтобы написать автобиографию, и телевизор.

Сотрудники фонда привезли ему все три вещи, но телевизор включить не смогли ― оказалось, что в квартире Халимова не ловит сигнал. Мужчина расстроился, но волонтеры, чтобы хоть как‑то исправить положение, показали ему старые фильмы со смартфона. Во время их просмотра Насритдин расплакался. Проблему с телевизором в фонде пообещали решить в ближайшее время.

В России как минимум 7 млн одиноких пожилых людей, которым некому помочь: сходить в магазин, оплатить квитанции, вызвать врача. Здесь список российских фондов, которые оказывают им поддержку.

Недавно проект «Если быть точным» посчитал, что уровень самоубийств среди пожилых россиян в пять раз выше среднего по стране.

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