Россиянин 33 года не смотрел телевизор

Сотрудники фонда привезли ему все три вещи, но телевизор включить не смогли ― оказалось, что в квартире Халимова не ловит сигнал. Мужчина расстроился, но волонтеры, чтобы хоть как‑то исправить положение, показали ему старые фильмы со смартфона. Во время их просмотра Насритдин расплакался. Проблему с телевизором в фонде пообещали решить в ближайшее время.