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Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис поменялись телами с подростками в новом тизере «Чумовой пятницы»

Фото: Walt Disney Pictures

Disney опубликовала новый тизер фильма «Чумовая пятница 2». Мировая премьера запланирована на 8 августа.

Линдсей Лохан вернулась к роли Анны Коулман, а Джейми Ли Кертис вновь сыграла ее мать, психотерапевта Тесс. Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части.

На этот раз Анна (Линдсей Лохан) меняется телами со своей дочерью Харпер. Мама Анны Тесс (Джейми Ли Кертис) оказывается в теле 14-летней Лили, дочери жениха Анны Эрика. В тизере показано, как героини привыкают к новым образам и преодолевают трудности.

Видео: Disney/YouTube

В проекте также снимались Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Кристина Видаль, Хейли Хадсон, Люсиль Сун, Стивен Тоболовски и Розалинд Чао. Режиссер картины — Найша Ганатра, ранее она работала над фильмами «Ассистент звезды», «В прямом эфире», «Космополитан», а также над сериалами «Мистер Робот», «Бесстыжие», «Девочки» и другими.

В апреле стало известно, что Линдсей Лохан исполнит главную роль в телесериале «Count My Lies». Проект станет экранизацией недавно опубликованного романа Софи Ставы. Сюжет расскажет о Слоун Кэреуэй — патологической лгунье, которая устраивается няней к внешне идеальной паре, Вайолет (Лохан) и Джею Локхарт.

Джейми Ли Кертис закончила съемки с Николь Кидман в криминальной драме «Скарпетта». Проект основан на серии бестселлеров Патрисии Корнуэлл и расскажет о блестящем судмедэксперте Кей Скарпетте. Премьера картины состоится на Prime Video, дата выхода пока не объявлена.

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