Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис поменялись телами с подростками в новом тизере «Чумовой пятницы»

На этот раз Анна (Линдсей Лохан) меняется телами со своей дочерью Харпер. Мама Анны Тесс (Джейми Ли Кертис) оказывается в теле 14-летней Лили, дочери жениха Анны Эрика. В тизере показано, как героини привыкают к новым образам и преодолевают трудности.