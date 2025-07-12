Grok 4 сверяется с мнением Маска при ответах на политические вопросы

Как отмечает Techcrunch, в самих ответах Grok 4, как правило, старается занять взвешенную позицию, предлагая разные точки зрения по чувствительным темам. Однако в итоге он все же формулирует собственное мнение — и оно часто совпадает с личной позицией Маска. К примеру, в вопросах о миграции и первой поправке Grok прямо заявил, что его мнение совпадает с позицией главы xAI по этому вопросу.