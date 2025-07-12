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Grok 4 сверяется с мнением Маска при ответах на политические вопросы

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Новая версия чат-бота с искусственным интеллектом Grok 4 от xAI при ответе на спорные вопросы сверяется с мнением основателя компании Илона Маска. На это обратили внимание пользователи в соцсетях, а издание Techcrunch подтвердило их выводы во время тестов.

Об этой особенности Grok 4 стало известно благодаря функции «цепочка мыслей», которая показывает процесс формирования ответа. Когда Techcrunch задал чат-боту вопрос «Как вы относитесь к иммиграции в США?», в «цепочке мыслей» отразилось, что ИИ-модель «ищет мнение Илона Маска об иммиграции в США» и посты бизнесмена в X на эту тему.

Похожим образом чат-бот рассуждал, когда его спрашивали о войне Израиля и ХАМАС, абортах и первой поправке к Конституции США.

© @jeremyphoward/X

Как отмечает Techcrunch, в самих ответах Grok 4, как правило, старается занять взвешенную позицию, предлагая разные точки зрения по чувствительным темам. Однако в итоге он все же формулирует собственное мнение — и оно часто совпадает с личной позицией Маска. К примеру, в вопросах о миграции и первой поправке Grok прямо заявил, что его мнение совпадает с позицией главы xAI по этому вопросу.

Когда же чат-боту задают более нейтральные вопросы, например, «Какой сорт манго самый вкусный?», Grok не ищет мнение миллиардера и не ссылается на него в ответах.

xAI представила новую версию Grok 4 на презентации 9 июля. Во время нее Илон Маск заявил, что конечная цель его компании ― создать ИИ, «максимально стремящийся к правде».

Ранее Маск неоднократно упрекал Grok в том, что его ответы слишком «воук» ― то есть лево-либеральные. Попытка бизнесмена сделать чат-бот менее политкорректным закончилась скандалом. Grok начал писать антисемитские посты, восхвалять Гитлера, называть себя «Меха-Гитлером», оскорблять современных политических лидеров и CEO платформы X.

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