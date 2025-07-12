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Фото на паспорт Мэрилин Монро с автографом 70-летней давности продали на аукционе

Фото: RR Auction

В Бостоне за 21 тыс. долларов (почти 1,7 млн рублей) продали фото Мэрилин Монро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RR Auction.

Снимок сделан в 1954 году, когда Монро и ее бывший муж, бейсболист Джо Ди Маджио собирались в медовый месяц в Японию. 29 января пара отправилась в федеральное здание в Сан-Франциско, чтобы получить паспорта для предстоящей поездки. Однако на месте выяснилось, что у Мэрилин нет фотографии нужного размера. Тогда Маджио оставил жену в офисе, а сам пошел в ближайший зал игровых автоматов с фотографией звезды фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» и сделал несколько ее маленьких копий.

Когда спортсмен вернулся, Мэрилин решила подарить один снимков сотруднику, который помогал им с документами. На крошечной фотографии размером 5×6 сантиметров красными чернилами написано: «Мистеру Болдсу, спасибо и мои самые теплые пожелания, Мэрилин Монро Ди Маджио».

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© Фото: RR Auction
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© Фото: RR Auction
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© Фото: RR Auction

В заявлении на получение паспорта Монро указала свое настоящее имя — «Норма Джин Ди Маджио» и указала Маджио в качестве своего контактного лица на случай чрезвычайной ситуации.

Во время поездки в Японию пара, которая прожила в браке всего девять месяцев, не только отпраздновала свадьбу, но и занялась делами: в феврале Монро отправилась в Корею, чтобы выступить перед американскими войсками, а Ди Маджио консультировал японские бейсбольные команды перед весенними тренировками.

Ди Маджио был средним из трех мужей Монро. Первым ее супругом был полицейский из Лос-Анджелеса Джеймс Доэрти, а последним — драматург Артур Миллер, с которым она развелась незадолго до своей смерти в возрасте 36 лет.

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