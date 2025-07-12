Фото на паспорт Мэрилин Монро с автографом 70-летней давности продали на аукционе

Снимок сделан в 1954 году, когда Монро и ее бывший муж, бейсболист Джо Ди Маджио собирались в медовый месяц в Японию. 29 января пара отправилась в федеральное здание в Сан-Франциско, чтобы получить паспорта для предстоящей поездки. Однако на месте выяснилось, что у Мэрилин нет фотографии нужного размера. Тогда Маджио оставил жену в офисе, а сам пошел в ближайший зал игровых автоматов с фотографией звезды фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» и сделал несколько ее маленьких копий.