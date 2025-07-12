Первый зампред ЦБ: кризис в Warhammer 40,000 тяжелее, чем ситуация в России

«Ситуация в Warhammer 40,000, тот кризис, который там существует, он намного более тяжелый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня. Это вообще несравнимые вещи, и слава тебе господи, в Warhammer 40,000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики», ― пояснил он.