Первый зампред ЦБ: кризис в Warhammer 40,000 тяжелее, чем ситуация в России

Кризис, который переживает мир игры Warhammer 40,000, намного тяжелее чем тот, с которым столкнулась российская экономика. Об этом на подкасте «Куда смотрит ЦБ?» заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Вопрос о схожести текущей ситуации в России с миром Warhammer 40,000 пришел зампреду Центробанка от одного из зрителей. Перед ответом Чистюхин признался, что «частично знает» про вселенную этой научно-фантастической игры, читал посвященные ей книги, причем достаточно много.
«Ситуация в Warhammer 40,000, тот кризис, который там существует, он намного более тяжелый, чем та ситуация, которую мы имеем сегодня. Это вообще несравнимые вещи, и слава тебе господи, в Warhammer 40,000 не обсуждаются вопросы финансового регулирования, развития финрынков и денежно-кредитной политики», ― пояснил он.
Действие как настольной игры, так и видеоигр и книг Warhammer 40,000 происходит в далеком будущем. Человечество управляется тоталитарной и теократической Империей, во главе которой стоит Император Человечества. Он находится в состоянии полужизни на Золотом Троне, питаясь душами тысяч людей ежедневно. Империум человечества ведет бесконечные войны с инопланетянами, еретиками и демоническими силами Хаоса. Это очень мрачное время ― эпоха разрушения, религиозного фанатизма, упадка технологий и отчаяния.
Как поясняет DTF, у Империума нет единой галактической валюты, каждая планета или сектор использует свои деньги. Экономика империи не централизована и функционирует наподобие феодального коммунизма. Планеты платят дань в виде ресурсов, войск и продукции Адептус Администратум для поддержки экономики и военных кампаний.