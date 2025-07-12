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Софии Вергаре поставили памятник в родном городе. Он появился в день рождения актрисы

Фото: @sofiavergara

Колумбийской актрисе и бизнесвумен Софии Вергаре установили памятник в ее родном городе Барранкилья. Статую открыли 10 июля — в 53-й день рождения латиноамериканской звезды, пишет The Latin Times.

«Барранкилья склоняется к твоим ногам, говоря всему миру: спасибо тебе за то, что ты такая, какая есть, спасибо тебе за то, что ты из Барранкильи. Что может быть лучше, чем отпраздновать день рождения Софии, создав эту прекрасную работу, воплощающую ее радость, харизму, искренность и неповторимый дух?», — сказал на открытии мэр города Алехандро Чар.

Монумент изготовила скульптор Йино Маркес, который ранее воздвиг памятники другим колумбийским звездам, например, Джо Арройо, Пачо Галане, Эстер Фореро и Шакире. Художнику помогала команда из 35 человек, в которую вошли студенты местной школы искусств. Работа шла семь месяцев. Монумент высотой 1,5 метра и весом более 5 тонн появился на набережной Гран Малекон в Барранкилье.

Вергара отмечала праздник на итальянском острове Сардиния в окружении друзей и семьи. Этот жест со стороны жителей родного города глубоко тронул Софию. В инстаграме* она опубликовала фото памятника с подписью:

«Я никогда не представляла, что моя история, моя карьера и мои мечты смогут оставить такой важный след на этой земле, которую я так люблю, уважаю и по которой так скучаю. Я благодарна Барранкилье за то, кем я стала», — написала актриса.

София Вергара наиболее известна по роли Глории Притчетт в сериале «Американская семейка». Также она снялась в таких фильмах, как «Повар на колесах», «Красотки в бегах», «Мачете убивает», «Под маской жиголо» и «Шальная карта». Актриса — четырехкратный лауреат премии Гильдии актеров за сериал «Американская семейка». В 2024 году она была номинирована на «Эмми» как лучшая актриса в мини-сериале или фильме для телевидения за роль Гризельды Бланко в «Гризельде», став первой колумбийкой, получившей номинацию в этой категории. В 2018 и 2020 годах Forbes называл Софию самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой.

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