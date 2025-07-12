Софии Вергаре поставили памятник в родном городе. Он появился в день рождения актрисы

«Барранкилья склоняется к твоим ногам, говоря всему миру: спасибо тебе за то, что ты такая, какая есть, спасибо тебе за то, что ты из Барранкильи. Что может быть лучше, чем отпраздновать день рождения Софии, создав эту прекрасную работу, воплощающую ее радость, харизму, искренность и неповторимый дух?», — сказал на открытии мэр города Алехандро Чар.