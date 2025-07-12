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Oasis возглавили британские чарты на фоне воссоединения

Фото: @oasis

Спустя неделю после первого концерта реюнион-тура легенды брит-попа Oasis захватывают британские чарты. Об этом сообщает The Guardian.

Сразу три пластинки группы вошли в том-5 британского чарта альбомов. Сборник их хитов «Time Flies» впервые с момента выхода в июне 2010 года занял первое место. Второй альбом группы «(What’s the Story) Morning Glory?» поднялся на 12 позиций и занял второе место, а дебютный лонгплей «Definitely Maybe» — на 22-й позиции и оказался на четвертой строчке.

В топ-100 британского чарта синглов представлены три песни Oasis ― «Acquiesce», «Don’t Look Back in Anger» и «Live Forever». Они занимают 17-е, 18-е и 19-е места соответственно.

Oasis появились в Манчестере в 1991 году и стали одной из самых влиятельных британских групп 1990-х. После выхода семи студийных альбомов группа распалась в 2009 году, когда Ноэл покинул Oasis, заявив, что «больше не может работать с Лиамом ни дня». С тех пор оба брата занимались сольными проектами: Ноэл основал High Flying Birds, а Лиам и другие участники Oasis ― Beady Eye.

На протяжении многих лет Галлахеры язвительно высказывались в интервью друг о друге. Но в августе 2024 года неожиданно объявили о воссоединении. Они запланировали реюнион-тур, который продлится с июля по ноябрь 2025 года и будет включать 41 концерт. Выступления пройдут в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Океании и Южной Америке.

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