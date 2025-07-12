Oasis возглавили британские чарты на фоне воссоединения

Oasis появились в Манчестере в 1991 году и стали одной из самых влиятельных британских групп 1990-х. После выхода семи студийных альбомов группа распалась в 2009 году, когда Ноэл покинул Oasis, заявив, что «больше не может работать с Лиамом ни дня». С тех пор оба брата занимались сольными проектами: Ноэл основал High Flying Birds, а Лиам и другие участники Oasis ― Beady Eye.