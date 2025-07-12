В Австралии серфер провел ночь в океане, дрейфуя на доске

Серфера нашли на острове Норт-Солитари, который находится примерно в 13 километрах от побережья Вули. Молодой человек рассказал, что провел ночь на доске посреди океана, а затем выплыл на отдаленный остров. В тот день вода была спокойной, и спасатели не понимают, как Дарси оказался так далеко от берега. Предположительно, юношу унесло одним из течений.