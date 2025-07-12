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В Австралии серфер провел ночь в океане, дрейфуя на доске

Фото: John Forson/Unplash

19-летний серфер Дарси Дифхолтс из Австралии выжил после того, как провел ночь на доске в открытом океане. Об этом пишет Australian Broadcasting Corporation (ABC).

9 июля Дарси отправился серфить у пляжа Вули на севере штата Новый Южный Уэльс, но домой не вернулся. Семья обнаружила на берегу велосипед, одежду и обувь юноши и обратилась в полицию и Морскую спасательную службу.

Подруга семьи, Кейси Микер, поделилась информацией о поисках в социальных сетях. На ее сообщение откликнулись сотни подписчиков, желающих помочь. Для координации поисково-спасательных работ и отслеживания приливов и отливов энтузиасты использовали Chat GPT.

Серфера нашли на острове Норт-Солитари, который находится примерно в 13 километрах от побережья Вули. Молодой человек рассказал, что провел ночь на доске посреди океана, а затем выплыл на отдаленный остров. В тот день вода была спокойной, и спасатели не понимают, как Дарси оказался так далеко от берега. Предположительно, юношу унесло одним из течений.

Дифхолтс замерз и получил легкое переохлаждение. Его доставили в больницу на обследование. Отец молодого человека признался, что хоть и надеялся, что сына найдут живым, однако готовился к худшему. По словам мужчины, выжить в такой ситуации удается одному человеку на миллион.

В то время как Дарси Дифхолтс из Австралии чудом выжил после ночи, проведенной в открытом океане на своей доске, в другом уголке мира британка Зара Лаклан пересекла Атлантический океан на гребной лодке и установила три новых мировых рекорда. Лаклан стала самым молодым путешественником и первой женщиной, когда либо добравшейся из Европы в Южную Америку таким способом. Кроме того, Зара оказалась самым юным человеком, когда либо в одиночку переплывшим океан.

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