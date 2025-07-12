Том Холланд назвал съемки в «Одиссее» Кристофера Нолана «делом всей жизни»

Том Холланд, который сейчас снимается в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана, назвал участие в проекте «делом всей своей жизни». В интервью GQ Sports он рассказал, что рад знакомству с Ноланом и возможностью учиться у него как у мастера своего дела.