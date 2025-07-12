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Том Холланд назвал съемки в «Одиссее» Кристофера Нолана «делом всей жизни»

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Том Холланд, который сейчас снимается в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана, назвал участие в проекте «делом всей своей жизни». В интервью GQ Sports он рассказал, что рад знакомству с Ноланом и возможностью учиться у него как у мастера своего дела.

«Это было потрясающе. Дело всей моей жизни, без сомнений. Лучший опыт съемок в моей карьере. Это что‑то особенное. Я думаю, и фильм выйдет таким же — уникальным и непохожим на все, что мы раньше видели», — сказал Холланд.

На съемках «Одиссеи» Том также познакомился с другими актерами, например, с Мэттом Дэймоном и Энн Хэтэуэй. «Я не мог и мечтать, что буду делить с ними сцены, учиться у них, дружить с ними. Я очень горжусь проделанной работой», — добавил звезда «Человека-Паука».

Актер сыграл в картине Телемаха, сына главного героя, царя Одиссея (Мэтт Дэймон). Основой для фильма выступила одноименная поэма Гомера. По сюжету, Одиссей возвращается после победы в Троянской войне на родной остров Итака. По пути он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о гибели своих товарищей по экипажу.

В актерский состав картины также вошли Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Миа Гот. Съемки проходят в Сицилии, Великобритании и Марокко. «Одиссея» станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Недавно в сети появился первый 70-секундный тизер ленты. Премьера «Одиссеи» назначена на 17 июля 2026 года.

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