Эсме Крид-Майлз получила роль Марианны в новой экранизации фильма «Разум и чувства»

Эсме Крид-Майлз («Песочный человек») утверждена на роль Марианны Дэшвуд в экранизации классического романа Джейн Остин «Разум и чувства». Об этом сообщила Focus Features, которая занимается производством картины, пишет Variety.
Актриса снимется в фильме вместе с Дейзи Эдгар-Джонс, которая сыграет Элинор. Кинокомпания опубликовала в инстаграме* фото сценариев исполнительниц главных ролей и подписала его «Марианна для нашей Элинор».
Первый роман Джейн Остин «Разум и чувства» впервые опубликовали в 1811 году под заголовком «By a Lady». Роман рассказывает о двух сестрах, Элинор и Марианне, которые сталкиваются с любовью и финансовыми трудностями, когда им приходится покинуть родное поместье в Сассексе. Девушки олицетворяют два разных подхода к жизни: Элинор — разум и сдержанность, а Марианна — чувства и чувствительность.
Джорджия Окли («Искупление») станет режиссером новой версии классики Джейн Остин, а Дайана Рид напишет сценарий. Тим Беван и Эрик Феллнер выступят продюсерами вместе с Индией Флинт и Джо Уоллетт.
«Разум и чувства» несколько раз адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Компания Focus Features также поддержала два предыдущих ремейка произведений Джейн Остин — «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли и Мэттью МакФэдьеном и «Эмму» 2020 года с Аней Тейлор-Джой.
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