В Китае создали первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга

Группа профессоров из Пекинского технологического института совершила прорыв в биоинженерии. Она создала первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга, пишет South China Morning Post.
Вес контроллера составляет всего 74 миллиграмма — это легче мешочка с нектаром, который пчелы переносят в природе. Устройство изготовлено на гибкой полимерной пленке, толщиной с крыло насекомого, и оборудовано инфракрасным приемником для дистанционного управления. Прибор крепится на спину насекомого и вводит в его мозг три очень тонкие иглы, которые передают электрические сигналы. Импульсы заставляют пчелу выполнять команды: поворачивать влево или вправо, лететь вперед или назад. Точность реагирования мини-киборга — 90%.
Данная разработка превосходит предыдущий рекорд сингапурских ученых, создавших контроллер для тараканов и жуков. Их устройство было в три раза тяжелее. По словам исследователей, один и тот же сигнал вызывает разные реакции у разных насекомых. В ходе испытаний пчелы-киборги выполняли сложные маневры, например, летали по кругу, тогда как тараканы двигались по прямой, но после 10 команд переставали реагировать на сигналы.
При этом у контроллера есть и недостатки. Например, он требует подключения к проводному питанию, а автономные батареи весом 600 миллиграммов слишком тяжелые для пчелы. Управление насекомыми осуществляется только через крылья, поскольку лапки и брюшко не контролируются, а реакция насекомых на одинаковые сигналы зачастую разная.
По мнению ученых, эта технология идеально подходит для военной разведки и спасательных операций. Авторы подчеркивают, что дальнейшее совершенствование изобретения может привести к созданию новых платформ для изучения мозга и к более точному управлению поведением животных в естественной среде обитания.