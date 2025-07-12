В Китае создали первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга

Вес контроллера составляет всего 74 миллиграмма — это легче мешочка с нектаром, который пчелы переносят в природе. Устройство изготовлено на гибкой полимерной пленке, толщиной с крыло насекомого, и оборудовано инфракрасным приемником для дистанционного управления. Прибор крепится на спину насекомого и вводит в его мозг три очень тонкие иглы, которые передают электрические сигналы. Импульсы заставляют пчелу выполнять команды: поворачивать влево или вправо, лететь вперед или назад. Точность реагирования мини-киборга — 90%.