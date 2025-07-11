Джеффри Дин Морган из «Ходячих мертвецов» появится в сериале «Sterling Point»

Американский актер Джеффри Дин Морган, известный по сериалу «Ходячие мертвецы», появится в сериале «Sterling Point». Об этом сообщил Deadline.
Вместе с ним в проекте снимется Джей Дюпласс, известный по сериалу «Индустрия». Новое шоу с участием актеров выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Его автором, исполнительным продюсером и режиссером станет Меган Парк.
«Sterling Point» описывается как драма, сочетающая элементы комедии и мелодрамы, о сестринстве, противостоянии природы и воспитания, а также сложной семейной жизни и горе. Над ней вместе с Парк будут работать Джош Шварц и Стефани Сэвидж.
В центре истории окаэется Энни, которая вместе с братом-близнецом Коннором росла в Нью-Йорке, воспитываемая отцом-одиночкой. Однажды героиня узнала, что ее с Коннором дед оставил им в наследство остров на озере.
Роль Энни в шоу исполнил Элла Рубин. В актерский состав также войдут Амели Хеферле, Джейкоб Уайтдак-Лавуа, Кин Руффало, Бо Брагасон и Дэниел Куинн-Тойе. Проект выпустит студи Amazon MGM и продакшн-компания LuckyChap.