Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев скончался в Москве в возрасте 96 лет Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на друга семьи политика Олега Ожерельева.
Медведев умер 11 июля, он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание с ним запланировано на 15 июля, оно пройдет в зале Центральной клинической больницы, рассказал внук ушедшего Михаил Лавров.
Вадим Медведев родился в Ярославской губернии в крестьянской семье. Он окончил Ленинградский университет, защитил докторскую диссертацию по экономике. С 1970 года он работал в центральном аппарате КПСС.
Медведев служил в отделах пропаганды, науки и учебных заведений, а также в Центральной ревизионной комиссии. Кроме того, он возглавлял Академию общественных наук при ЦК КПСС в 70-х, а в 1984 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Медведев участвовал в демократизации СССР в ходе перестройки. Политик поддерживал отказ от идеологических курсов в вузах и вывод из числа запрещенных книг и журналов, в том числе произведений Александра Солженицина. В 1986–1990 годах он выступал секретарем ЦК КПСС, в 1988-1990-х — членом Политбюро, а позднее — советником Михаила Горбачева.