Майкл Дуглас рассказал, как уволил своего отца Кирка Дугласа из «Пролетая над гнездом кукушки»

«Он мало что говорил. Он все понимал. А потом, когда все случилось, я отдал ему половину своего продюсерского контракта, и он сказал, что заработал на этом больше, чем на любом другом фильме, в котором когда‑либо снимался как актер. Это помогло! И еще тот факт, что Джек Николсон так блестяще сыграл. Увидев фильм, он прислал Джеку записку с благодарностью», — поделился Майкл.