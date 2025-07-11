Майкл Дуглас рассказал, как уволил своего отца Кирка Дугласа из «Пролетая над гнездом кукушки»

Американский актер Майкл Дуглас рассказал в интервью Entertainment Weekly, как отстранил своего отца Кирка Дугласа от роли в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Майкл выступал продюсером картины.
Кирк Дуглас в 1962 году уже исполнил главную роль в сценической адаптации романа «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи. Он намеревался вернуться к ней в экранизации, но этого не случилось.
«Он приобрел книгу в гранках еще до ее выхода в свет и заказал ее сценическую адаптацию Дейлу Вассерману. Пьеса вышла на Бродвее, и это было на пике его карьеры. <…> Кода я узнал, что он собирается ее продавать, я сказал: „Дай мне шанс. Я займусь этим“», — вспомнил Майкл.
Изначально Майкл собирался привлечь отца к работе над картиной, но когда проект-таки был готов к съемкам, прошло 15 лет. «Это была моя работа: сказать отцу [что он не получит главную роль]», — отметил Дуглас-младший.
Он признался, что ему было нелегко отказать отцу в роли. Как актер Майкл понимал, как мало у Кирка «по-настоящему хороших ролей, а это одна из, может быть, четырех, хнаете ли, замечательных ролей, которые он мог бы получить».
«Он мало что говорил. Он все понимал. А потом, когда все случилось, я отдал ему половину своего продюсерского контракта, и он сказал, что заработал на этом больше, чем на любом другом фильме, в котором когда‑либо снимался как актер. Это помогло! И еще тот факт, что Джек Николсон так блестяще сыграл. Увидев фильм, он прислал Джеку записку с благодарностью», — поделился Майкл.
Он рассказал также, что рассматривал возможность сам сыграть Билли Биббита. «Но я немного колебался. Я не поднимал этот вопрос. Мне казалось, что это было бы немного самонадеянно для меня, учитывая мою первую продюсерскую роль», — вспомнил Дуглас.