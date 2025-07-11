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В Пулково появилась новая курилка — только для вейпов

Фото: Аэропорт Пулково/Telegram

В петербургском аэропорту Пулково открыли новую курилку, на этот раз бесплатную. Но воспользоваться ей смогут только люди, которые курят вейпы и электронные системы нагревания табака, сообщили в телеграм-канале Пулково.

Пространство появилось возле магазина Q Store. Попасть в него могут только совершеннолетние путешественники. В комнате для курения существуют ограничения по количеству находящихся в ней посетителей.

Ранее в Пулково закрыли старую курилку, которую во время транспортного коллапса в начале июля сделали платной. Стоимость посещения установили в 500 рублей, чтобы избежать давки внутри комнаты.

Вскоре в СМИ появилась информация, что комната износилась из‑за наплыва людей. Пассажиры массово опирались на стены, которые для этого не предназначены, и в результате конструкции повредились. Зону закрыли для укрепления.

На время ремонта пассажирам предложили курить на улице, где оборудованы специальные места с урнами для сигарет. Две такие точки есть на привокзальной площади, рядом с бизнес-центром.

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