В петербургском аэропорту Пулково открыли новую курилку, на этот раз бесплатную. Но воспользоваться ей смогут только люди, которые курят вейпы и электронные системы нагревания табака, сообщили в телеграм-канале Пулково.
Пространство появилось возле магазина Q Store. Попасть в него могут только совершеннолетние путешественники. В комнате для курения существуют ограничения по количеству находящихся в ней посетителей.
Вскоре в СМИ появилась информация, что комната износилась из‑за наплыва людей. Пассажиры массово опирались на стены, которые для этого не предназначены, и в результате конструкции повредились. Зону закрыли для укрепления.
На время ремонта пассажирам предложили курить на улице, где оборудованы специальные места с урнами для сигарет. Две такие точки есть на привокзальной площади, рядом с бизнес-центром.