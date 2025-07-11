Николь Кидман и Сандра Баллок снимутся в сиквеле комедии 1998 года «Практическая магия»

Николь Кидман и Сандра Баллок сыграют главные роли в сиквеле романтического фэнтези 1998 года «Практическая магия». Премьера фильма состоится 18 ноября 2026 года, пишет Deadline.
Актрисы вновь исполнят роли Салли и Джиллиан Оуэнс. Компанию им составят обладательница премии «Оскар» Дайанн Уист и номинант на премию «Оскар» Стокард Ченнинг, которые вернутся к ролям тети Джет и тети Фрэнни. Джоуи Кинг исполнит роль дочери Салли, героини Баллок. В актерский состав также вошли Ли Пейс («Хоббит, «Основание»), Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Холо Маридуэнья («Синий жук») и Солли Маклеод («Мертвецам не больно»).
Фильм «Практическая магия» рассказывает о двух сестрах, Салли и Джиллиан Оуэнс, которые выросли в семье ведьм. В их роду все мужчины, в которых влюбляются женщины из семьи, умирают. После трагической смерти мужа Салли, обе сестры пытаются найти любовь и счастье, но их снова ждет череда неудач. После непреднамеренного убийства одного из любовников Джиллиан девушки используют магию и пытаются снять семейное проклятие.
Сьемки картины уже начались. Режиссером проекта выступает Сюзанна Бир, снявшая прежде «Птичий короб» и «Ночного администратора». Над сценарием работают Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами ленты станут продюсер первой части Дениз Ди Нови, Сандра Буллок и Николь Кидман.