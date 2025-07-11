По книге «Vita Nostra» Сергея и Марины Дяченко снимут сериал

Russian Code экранизирует фантастический роман «Vita Nostra» Сергея и Марины Дяченко. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Книга вышла в 2007 году. «Vita Nostra» (с лат. — «Наша жизнь») рассказывает о девушке Саше Самохиной, которая попадает в Институт специальных технологий. В нем студенты вынуждены выполнять странные и опасные поручения. В процессе обучения студенты тяжело болеют, теряют связь с реальностью, а неповиновение «кураторам» грозит потерей близких родственников и даже собственной смертью. Книга исследует темы самоидентификации, внутренней трансформации и борьбы с личными страхами.
Произведение принесло авторам широкую известность. Книга переведена на шесть языков, получила 14 литературных премий. В 2021 и 2024 годах роман получил два продолжения: «Vita Nostra: Работа над ошибками» и «Vita Nostra: Собирая осколки».
Сценаристом сериала выступит Дарья Грацевич, известная по серии фильмов «Холоп» и по сериалу «Измены». Создатели сериала отмечают, что проект станет «новой вселенной с огромным потенциалом в разных направлениях». Дата релиза и актерский состав «Vita Nostra» пока неизвестны.