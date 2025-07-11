По книге «Vita Nostra» Сергея и Марины Дяченко снимут сериал

Книга вышла в 2007 году. «Vita Nostra» (с лат. — «Наша жизнь») рассказывает о девушке Саше Самохиной, которая попадает в Институт специальных технологий. В нем студенты вынуждены выполнять странные и опасные поручения. В процессе обучения студенты тяжело болеют, теряют связь с реальностью, а неповиновение «кураторам» грозит потерей близких родственников и даже собственной смертью. Книга исследует темы самоидентификации, внутренней трансформации и борьбы с личными страхами.