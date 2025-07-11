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Чивитель Эджиофор сыграет главную роль в хорроре «The Backrooms»

Кадр: Showtime

Британский актер Чивитель Эджиофор, номинированный на «Оскар» за драму «12 лет рабства», сыграет главную роль в научно-фантастическом хорроре «The Backrooms». Об этом сообщил Deadline.

Фильм будет основан на вирусной серии видео, которую Кейн Парсонс опубликовал на ютубе. Она набрала более 190 млн просмотров. Детали сюжета будущей картины пока держатся в секрете.

Режиссером проекта выступит сам Парсонс, для него это будет дебют в полнометражном кино. Он станет самым молодым режиссером, когда‑либо сотрудничавшим со студией А24. Парсонсу — всего 20 лет.

Помимо Эджиофора, в хорроре снимутся Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»), Марк Дюпласс («Утреннее шоу»), Финн Беннетт («Настоящий детектив»), Лукита Максвелл («Терапия») и Эван Джогиа («56 дней»). Съемки пройдут в Канаде.

Chernin Entertainment совместно с A24 профинансирует фильм. Продюсерами картины будут Шон Леви, Дэн Коэн и Дэн Левин из 21 Laps Entertainment, Крис Фергюсон из Oddfellows Pictures и Роберто Патино, а также Джеймс Ван и Майкл Клир из Atomic Monster.

Джадсон Скотт станет исполнительным продюсером наряду с Крисом Уайтом. Сценарий ленты написал Роберто Патино, отредактировал его Уилл Судик. Кастингом занималась Уиттни Хортон.

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