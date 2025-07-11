В Париже вновь запустили знаменитую красную мельницу «Мулен Руж». Она не работала больше года

Причиной произошедшего назвали неисправность центральной оси. Новые алюминиевые лопасти были готовы к Олимпиаде в Париже в июле прошлого года. Однако запуск отложили из‑за технических работ: нужно было подготовить электродвигатель и систему питания сотен красных и золотых лампочек, украшающих экспозицию.