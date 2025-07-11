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В Париже вновь запустили знаменитую красную мельницу «Мулен Руж». Она не работала больше года

Фото: скриншот из видео @rooftops_paris

В Париже вновь заработала ветряная мельница на крыше знаменитого кабаре «Мулен Руж». Ее восстановили после того, как 14 месяцев назад 12-метровые лопасти рухнули на землю, сообщает France 24.

Причиной произошедшего назвали неисправность центральной оси. Новые алюминиевые лопасти были готовы к Олимпиаде в Париже в июле прошлого года. Однако запуск отложили из‑за технических работ: нужно было подготовить электродвигатель и систему питания сотен красных и золотых лампочек, украшающих экспозицию.

«Крылья мельницы всегда вращались в „Мулен Руж“, поэтому мы должны были вернуть этот символ Парижу, Франции, в том состоянии, в котором он был раньше», — сказал управляющий директор кабаре Жан-Виктор Клерико.

Видео: @rooftops_paris

Чтобы посмотреть публичное представление, посвященное реставрации культового памятника, на улице перед зданием кабаре собрались сотни местных жителей. Танцовщицы исполнили канкан, а с крыши запустили фейерверк. По словам руководства, заведение ежегодно принимает около 600 тыс. гостей.

Всемирно известное кабаре «Мулен Руж» распахнуло двери для посетителей 6 октября 1889 года. Его основали Жозеф Оллер и Шарль Зидлер. Открытие приурочили к Всемирной выставке в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни. Кабаре знаменито своими танцовщицами, исполняющими канкан, и красочными шоу. В переводе с французского «Moulin Rouge» означает «Красная мельница».

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