Россияне впервые за шесть лет выступят на чемпионате мира по водным видам спорта

Представители водных видов спорта из России впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Об этом сообщил ТАСС.
На турнире выступят пловцы, синхронисты и прыгуны в воду. Хайдайверы и ватерполисты не смогут поучаствовать в соревнованиях из‑за запрета Международного олимпийского комитета для командных видов.
Последний раз россияне соревновались на мировом первенстве 2019 года в южнокорейском Кванджу. Они завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей. В Сингапуре российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года изначально должна была принять Казань, но турнир перенесли. Ожидается, что в нем примут участие Мирон Лифинцев, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Кристина Ильиных, Александр Мальцев, Екатерина Беляева, Юлия Тимошинина, Анна Конаныхина и другие именитые атлеты.