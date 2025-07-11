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Россияне впервые за шесть лет выступят на чемпионате мира по водным видам спорта

Фото: Brian Matangelo/Unsplash

Представители водных видов спорта из России впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Об этом сообщил ТАСС.

На турнире выступят пловцы, синхронисты и прыгуны в воду. Хайдайверы и ватерполисты не смогут поучаствовать в соревнованиях из‑за запрета Международного олимпийского комитета для командных видов.

Последний раз россияне соревновались на мировом первенстве 2019 года в южнокорейском Кванджу. Они завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей. В Сингапуре российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года изначально должна была принять Казань, но турнир перенесли. Ожидается, что в нем примут участие Мирон Лифинцев, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Кристина Ильиных, Александр Мальцев, Екатерина Беляева, Юлия Тимошинина, Анна Конаныхина и другие именитые атлеты.

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