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Крокодил стал талисманом областной наркологической больницы в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал Антона Поддубного

Крокодил стал символом областной наркологической больницы в Екатеринбурге. Животное победило в опросе, который устроил главный нарколог УрФО Антон Поддубный в телеграм-канале.

Врача вдохновили примеры Пермского краевого клинического наркологического диспансера и Челябинской областной психоневрологической больницы № 1. Первый в качестве талисмана недавно выбрал Белку, а второй — Кукуху.

Поддубный предложил выбрать маскота для областной наркологической больницы. На выбор он предложил несколько вариантов, среди которых были крокодил, капибара, змея, черепаха и «енотик, который против наркотиков».

В первом опросе лидировал крокодил, а во втором — черепаха. Чтобы определиться, врач решил прибегнуть к помощи пациентов и сотрудников наркологических и реабилитационных отделений Свердловской области.

«Кто‑то пояснял свой выбор юмором, кто‑то говорил о мифическом значении, как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности. Выслушав всех, останавливаю выбор именно на крокодиле. Пока он безымянный, но уверен, что со временем обязательно обретет свое имя», — написал Поддубный.

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