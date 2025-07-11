Крокодил стал талисманом областной наркологической больницы в Екатеринбурге

Крокодил стал символом областной наркологической больницы в Екатеринбурге. Животное победило в опросе, который устроил главный нарколог УрФО Антон Поддубный в телеграм-канале.
Поддубный предложил выбрать маскота для областной наркологической больницы. На выбор он предложил несколько вариантов, среди которых были крокодил, капибара, змея, черепаха и «енотик, который против наркотиков».
В первом опросе лидировал крокодил, а во втором — черепаха. Чтобы определиться, врач решил прибегнуть к помощи пациентов и сотрудников наркологических и реабилитационных отделений Свердловской области.
«Кто‑то пояснял свой выбор юмором, кто‑то говорил о мифическом значении, как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности. Выслушав всех, останавливаю выбор именно на крокодиле. Пока он безымянный, но уверен, что со временем обязательно обретет свое имя», — написал Поддубный.