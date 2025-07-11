Опрос: каждый пятый россиянин одобряет браки без любви

Более трети опрошенных убеждены, что отношения без любви недолговечны и не могут принести счастье. В то же время каждый четвертый уверен, что такой союз может длиться долго и даже стать счастливым, но при условии долгой и сложной работы над взаимоотношениями. При этом около 30% отмечают, что общие цели и чувства куда важнее для отношений, чем любовь — поэтому такой паре вполне реально стать счастливой при наличии первых двух составляющих. На вопрос, готовы ли они сами вступить в отношения без чувств, около 45% респондентов уверенно ответили «нет», не допуская подобное при любом развитии ситуации.