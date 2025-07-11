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Опрос: каждый пятый россиянин одобряет браки без любви

Фото: Fahmi Ramadhan/Unplash

Большинство россиян (58%) считают, что в брак нужно вступать только по любви, однако 20% опрошенных уверены в обратном. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса онлайн-психотерапии «Ясно», которые есть у «Афиши Daily».

В исследовании приняли участие 2500 тыс. совершеннолетних мужчин и женщин. Большинство из них оценивают «отношения без любви» как романтический союз, построенный не на чувствах, а на комфорте партнеров — в этом убеждены 62% опрошенных. При этом 47% считают, что в этом случае связь построена на материальной выгоде, а 41% уверены, такой формат формируется у тех, кто боится одиночества.

В качестве главной причины сохранения отношений без чувств 73% называют наличие совместных детей. 59% говорят, что пары не расстаются из‑за финансовой зависимости одного из партнеров, а 48% респондентов уверены, что так происходит из‑за нежелания людей менять привычный жизненный уклад.

Более трети опрошенных убеждены, что отношения без любви недолговечны и не могут принести счастье. В то же время каждый четвертый уверен, что такой союз может длиться долго и даже стать счастливым, но при условии долгой и сложной работы над взаимоотношениями. При этом около 30% отмечают, что общие цели и чувства куда важнее для отношений, чем любовь — поэтому такой паре вполне реально стать счастливой при наличии первых двух составляющих. На вопрос, готовы ли они сами вступить в отношения без чувств, около 45% респондентов уверенно ответили «нет», не допуская подобное при любом развитии ситуации.

Мнение россиян по поводу тех взаимоотношений, которые были построены на любви, но со временем потеряли ее, оказалось иным. Как убеждены более половины респондентов, в таких парах остаются те, кто боится, что не сможет встретить нового человека. Более того, 40% из них утверждают, что многие не теряют веру в возрождение чувств между партнерами и самое главное в таком случае — переждать кризис. Чтобы завершить подобные отношения людям необходимо обрести независимость, встретить новую любовь или сблизиться со старыми знакомыми — так считают 52%, 43% и 34% соответственно.

«Данные исследования отражают глубокие изменения в российском менталитете на фоне экономических и социальных событий последних лет. Показательно, что 59% респондентов называют финансовую зависимость главным фактором, удерживающим пары в отношениях без чувств — это отражение реальности, где экономическая безопасность становится более осязаемой ценностью, чем романтические переживания», — говорит психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

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