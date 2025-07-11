В Японии появилась услуга «бабушка в аренду»

В стране появился сервис OK Obaachan он позволяет за 3300 йен (около 1750 рублей) в час получить бабушкину заботу. На платформе зарегистрированы около 100 женщин в возрасте от 60 до 94 лет, и каждый может подобрать себе «бабулю» по душе.