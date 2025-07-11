В Японии появилась услуга «бабушка в аренду»

В Японии пожилые женщины нашли новый способ заработка: они стали предлагать услуги «бабушек в аренду». Об этом написал портал SoraNews24.
В стране появился сервис OK Obaachan он позволяет за 3300 йен (около 1750 рублей) в час получить бабушкину заботу. На платформе зарегистрированы около 100 женщин в возрасте от 60 до 94 лет, и каждый может подобрать себе «бабулю» по душе.
У профессиональных «бабушек» — разные навыки. Некоторые могут помочь с домашним хозяйством, приготовить что‑нибудь вкусное, другие научат детей калиграфии или просто присмотрят за ними.
Бабушку на час можно попросить просто пообщаться: они готовы содействовать разрешению семейных споров, делиться жизненным опытом, оказывать эмоциональную поддержку и даже рассказать про историю Японии.
Услуги арендованных бабушек пользуются успехом у мужчин, которым предстоит непростой разговор с близкими. Они нанимают бабушек, чтобы те присутствовали при встрече и были их опорой.
Девушки приглашают «бабушек напрокат», чтобы расстаться с бойфрендами. Кроме того, женщин просят поучаствовать в исследованиях, посвященным изменениям в японском обществе — и за это они тоже получают оплату.
«Думаю, это хороший бизнес. Иногда полезно получить совет от незнакомых людей», — отметил один из пользователей соцсетей. «Думаю, эффективность зависит от человека. Все выглядит немного непредсказуемым», — добавил другой.
Дедушку напрокат в Японии тоже можно найти, но уже на другом сервисе — Ossan. Он изначально существовал для поиска «мужчин среднего возраста», но сейчас там предлагают свои услуги и японцы более зрелого возраста.