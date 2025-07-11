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Московский проездной «Тройка» можно будет пополнять в приложении «Яндекс Go»

Фото: Агентство «Москва»

Москвичи смогут пополнять проездной «Тройка» в приложении «Яндекс Go». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Для пополнения проездного необходимо добавить его 10-значный номер в приложении в разделе «Транспорт». После этого с помощью любой из привязанных банковских карт на «Тройку» можно будет переводить деньги.

Проверить баланс проездного также получится прямо с телефона. Пополнение займет всего несколько секунд, пообещали в «Яндекс Go».

«После этого достаточно приложить физическую „Тройку“ к турникету в метро или валидатору в автобусе, чтобы записать сумму. Дальше можно оплачивать поездки как обычно», — рассказали в компании.

В будущем в «Яндекс Go» добавят возможность покупки различных абонементов и проездных. Сервис планирует позволить использовать сразу несколько транспортных карт в одном аккаунте.

С 2013 года в Москве выпущено почти 53 млн карт «Тройка», которыми оплачивается около 80% всех поездок в метро. 71% пользователей пополняют карту онлайн, а не в кассах или терминалах.

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