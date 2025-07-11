Кэмерон Диас и Стелла Маккартни выпустили лимитированное розовое вино

Сотрудничество стало результатом многолетней дружбы Диас и Маккартни. Обе придерживаются общих ценностей: любви к природе, устойчивому производству и натуральным ингредиентам. Согласно информации на официальном сайте, розовое вино обладает «яркими оттенками летней дыни, цитрусовой цедры и чистым, освежающим послевкусием». В аромате раскрываются ноты «гренаша», «сенсо», «каладока» и «сира».