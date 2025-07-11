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Кэмерон Диас и Стелла Маккартни выпустили лимитированное розовое вино

Фото: Lyvans Boolaky/Getty Images

Актриса Кэмерон Диас, дизайнер Стелла Маккартни и предпринимательница Кэтрин Пауэр объединились, чтобы выпустить лимитированную серию французского розового вина. Новинка бренда органических вин Avalinе поступила в продажу 10 июля, пишет People.

Сотрудничество стало результатом многолетней дружбы Диас и Маккартни. Обе придерживаются общих ценностей: любви к природе, устойчивому производству и натуральным ингредиентам. Согласно информации на официальном сайте, розовое вино обладает «яркими оттенками летней дыни, цитрусовой цедры и чистым, освежающим послевкусием». В аромате раскрываются ноты «гренаша», «сенсо», «каладока» и «сира».

Avaline x Stella McCartney производится на юге Франции и позиционируется как веганский и экологичный продукт. Его стоимость составляет 26 долларов. Оформление бутылки создала лично Маккартни: на этикетке изображены красно-бело-розовые ленточные полосы и логотип Stella.

«Мой дизайн вдохновлен авангардным стилем начала 2000-х и дружбой с Кэмерон», — поделилась она. Первые 100 покупателей получили в подарок лимитированную красно-белую сумочку с надписью «Cheers Bitches».

Компанию Avaline Кэмерон Диас и Кэтрин Пауэр основали в 2020 году. Они начали производить доступное органическое вино без лишних добавок. В ассортименте представлены веганские вина без добавок — белые, красные и игристые.

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