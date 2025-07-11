Обмен фотографиями с изображением животных укрепляет отношения

По словам ученых, обмен милым контентом с животными создает «цифровую аффективную встречу» — онлайн-опыт, вызывающий положительные эмоции. Такие жесты становятся знаком привязанности ― как в личных, так и в парасоциальных отношенияхПарасоциальные отношения — это односторонняя связь, возникающая между людьми, обычно в медиапространстве, когда один человек испытывает эмоциональную привязанность к другому, которого он не знает лично.. Авторы работы сравнивают это с поведением некоторых видов пингвинов, которые дарят потенциальным партнерам камешки в ходе брачного ритуала.