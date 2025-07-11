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Обмен фотографиями с изображением животных укрепляет отношения

Фото: Krista Mangulsone/Unsplash

Исследователи из Университета Конкордия в Канаде пришли к выводу, что публикация контента с животными ― не просто способ вызвать «ми-ми-ми» и собрать лайки. Этот акт выполняет еще и важную социальную функцию ― помогает укреплять эмоциональные связи между людьми. Исследование опубликовано в Journal of Consumer Research, а его основные выводы ― на сайте Университета Конкордия.

По словам ученых, обмен милым контентом с животными создает «цифровую аффективную встречу» — онлайн-опыт, вызывающий положительные эмоции. Такие жесты становятся знаком привязанности ― как в личных, так и в парасоциальных отношенияхПарасоциальные отношения — это односторонняя связь, возникающая между людьми, обычно в медиапространстве, когда один человек испытывает эмоциональную привязанность к другому, которого он не знает лично.. Авторы работы сравнивают это с поведением некоторых видов пингвинов, которые дарят потенциальным партнерам камешки в ходе брачного ритуала.

Исследователи считают, что распространение фото и видео с животными формирует «цифровые аффективные сети» — отношения и взаимодействия, построенные вокруг контента, вызывающего приятные эмоции.

«Создание, потребление и распространение фотографий с животными стало социальным феноменом. Это давно вышло за рамки рекламы товаров для питомцев», ― отмечает соавтор исследования Зейнеп Арсель.

Чтобы понять, как работает эта форма цифрового взаимодействия, ученые разработали модель, описывающую путь цифрового объекта от момента создания до публикации. Сосредоточились авторы работы на инстаграме*. Они провели интервью с авторами контента, админами страниц про животных и их подписчиками, а также использовали собственный опыт общения с питомцами, чтобы проследить, как изображение распространяется по «цифровой аффективной сети».

Вот три этапа «жизни» фото и видео с животными, которые выделены в работе.

  • Индексация. На первом этапе контент с животным получает эмоциональный подтекст. Например, питомца одевают или фото с ним мило подписывают. Изображение начинает воплощать любовь между человеком и животным. Публикация этого изображения в небольшом кругу или в личной переписке.
  • Реиндексация. Этот этап начинается, когда контент попадает в сеть и получает отклик. Например, люди делятся фото с друзьями или партнерами, добавляя: «Это так на тебя похоже». Так возникает дополнительный слой смысла, основанный на личной истории и общих воспоминаниях.
  • Деконтекстуализация. На последнем этапе личный контекст стирается, чтобы изображение могло понравиться широкой аудитории. Лучшие авторы умеют встроить в такие картинки отсылки к поп-культуре и духу времени. Так фото с животными превращаются в мемы, которые вызывают отклик у самых разных людей.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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