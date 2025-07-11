«Гости из космоса»: полет метеора в Челябинской области попал на видео

Ночью 11 июля в 1:54 над Челябинской областью пролетел метеор. Полет болида зафиксировали уличные камеры, пишет портал 74.ru.
Видео со световым шаром опубликовал и местный житель Дмитрий Москин. Он снял ролик к югу от Челябинска. По словам мужчины, вспышку было видно во всей области, особенно в Кургане, Магнитогорске и других городах в радиусе 700 километров.
«Гости из космоса. Зачастили они в нашу область в этом году», — написал Дмитрий Москин.
Ученый из Уральского федерального университета Виктор Гроховский в комментарии ТАСС отметил, что болид не несет опасности для людей. Более того, по его словам, пока даже нет данных о том, где приземлился метеор — точное определение локализации займет несколько суток.
Последний раз метеор в небе над Уралом заметили 23 марта этого года. Тогда вспышка озарила Свердловскую и Челябинскую области в 04.30. 15 февраля исполнилось 12 лет с момента падения челябинского метеорита. Суперболид разрушился в окрестностях города на высоте 23,3 километра.