Джастин Бибер впервые за четыре года выпустил новый альбом «Swag»
Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail на манипуляции игроками
Бывший участник кей-поп-группы NCT Мун Тэиль получил три с половиной года тюрьмы за изнасилование
В YouTube больше не будет раздела «В тренде»
Китаец ушел голодать в горы, чтобы забыть бывшую девушку
Москвич при помощи GPS-трекера выяснил, куда попадает содержимое унитаза
Достоевский, Булгаков, Стейнбек: Педро Паскаль назвал любимые книги
Собянин: беспилотные поезда появятся в московском метро в 2026 году
Okko представил собственного маскота ― трехглазого монстрика БубOkko
Синоптик пообещал москвичам «мощные освежающие ливни»
В японском отеле сделали мини-кровати для плюшевых игрушек
Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании и торговле людьми
Семейство Хилл возвращается в Арлен в трейлере перезапуска «Царя горы»
Бенни Бланко не узнает песни, над которыми он работал
Гай Ричи не снимет сиквел «Дома у дороги»
Вышел трейлер фильма «Mr. Wonderful» — одной из последних работ Майкла Мэдсена
Во Франции мужчина забыл жену на заправке и вспомнил о ней, проехав 300 километров
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе во время жары
У бренда Джастина Бибера Skylrk вышла первая коллекция
Барак Обама и создатель «Сайнфелда» Ларри Дэвид создадут скетч-комедию об истории США для HBO
Хью Грант заснул в королевской ложе на теннисном турнире Уимблдон
В сети появился трейлер сериала «Чужестранка: Кровь от крови моей» — приквела «Чужестранки»
Первую сумку Hermès Birkin продали на аукционе за 7 млн евро
Читательские билеты привяжут к Единой карте петербуржца
В Дубае появится ресторан с нейросетью в роли шеф-повара
Власти Шотландии не разрешили Юэну Макгрегору заменить крышу в собственном доме
Okko выпустит скринлайф-хоррор «Подмена» с Беном МакКензи
Директору МХАТа им. Горького Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате

В Москве на Ходынском поле установили искусственную серфинг-волну

Фото: Mos.ru

В парке «Ходынское поле» открылась искусственная волна, пишет портал Mos.ru.

Любителей серфинга и всех, кто хочет ему научиться, приглашают на индивидуальные и групповые занятия. Специальной физической подготовки для этого не требуется. Волна доступна для всех посетителей старше восьми лет. Продолжительность каждого занятия — 60 минут. За это время гости научатся стоять на доске и ловить баланс. Катание на волне укрепляет все группы мышц, помогает развить выносливость и гибкость.

Искусственная волна предусматривает несколько режимов напора воды, которые регулируются в зависимости от веса и возраста посетителя. Для занятий необходимы купальник или плавки, пляжная обувь и полотенце.

Занятия платные. В стоимость входят услуги тренера, гидрокостюм и прокат оборудования. Для детей предусмотрены специальные тарифы.

Более 30 бассейнов под открытым небом заработали в Москве с 1 июня. Места для взрослых и детей можно бронировать заранее. В зонах отдыха установили шезлонги, зонтики, раздевалки, туалеты и душевые. Посетителям доступны пункты проката полотенец и бары с напитками и едой.

Расскажите друзьям