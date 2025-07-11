В Москве на Ходынском поле установили искусственную серфинг-волну

Любителей серфинга и всех, кто хочет ему научиться, приглашают на индивидуальные и групповые занятия. Специальной физической подготовки для этого не требуется. Волна доступна для всех посетителей старше восьми лет. Продолжительность каждого занятия — 60 минут. За это время гости научатся стоять на доске и ловить баланс. Катание на волне укрепляет все группы мышц, помогает развить выносливость и гибкость.