В Москве на Ходынском поле установили искусственную серфинг-волну

В парке «Ходынское поле» открылась искусственная волна, пишет портал Mos.ru.
Любителей серфинга и всех, кто хочет ему научиться, приглашают на индивидуальные и групповые занятия. Специальной физической подготовки для этого не требуется. Волна доступна для всех посетителей старше восьми лет. Продолжительность каждого занятия — 60 минут. За это время гости научатся стоять на доске и ловить баланс. Катание на волне укрепляет все группы мышц, помогает развить выносливость и гибкость.
Искусственная волна предусматривает несколько режимов напора воды, которые регулируются в зависимости от веса и возраста посетителя. Для занятий необходимы купальник или плавки, пляжная обувь и полотенце.
Занятия платные. В стоимость входят услуги тренера, гидрокостюм и прокат оборудования. Для детей предусмотрены специальные тарифы.
Более 30 бассейнов под открытым небом заработали в Москве с 1 июня. Места для взрослых и детей можно бронировать заранее. В зонах отдыха установили шезлонги, зонтики, раздевалки, туалеты и душевые. Посетителям доступны пункты проката полотенец и бары с напитками и едой.