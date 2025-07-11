Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail на манипуляции игроками

Genshin Impact вышел в 2020 году, а Honkai: Star Rail ― в 2023-м. Это ролевые онлайн-игры, которые можно установить бесплатно, но внутри которых есть магазин. В нем за реальные деньги можно купить игровую валюту, необходимую для «выбивания» персонажей, их прокачки и кастомизации, а также для других наград вроде «боевых пропусков». В 2023-м Honkai: Star Rail получила премию App Store Awards как лучшая игра года для iPhone.