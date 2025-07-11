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Роскачество проверит Genshin Impact и Honkai: Star Rail на манипуляции игроками

Фото: miHoYo Limited

Центр игровой экспертизы Роскачества запустит исследование компьютерных игр ― эксперты проверят, не манипулируют ли разработчики игроками ради увеличения внутриигровых покупок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первыми под проверку попадут приключенческие игры, в том числе Genshin Impact и Honkai: Star Rail от китайской студии miHoYo Limited. В тайтлах будут искать скрытые манипуляции, которые «подсаживают» игроков и заставляют их тратить больше денег.

В Роскачестве сказали, что разработали специальную методику, которая выявляет такие манипуляции. Среди них эксперты выделили 16 основных, включая покупку «лутбоксов» и участие во временных акциях, которые вызывают у человека страх упустить выгоду.

Проверка начнется августе, а первые ее результаты опубликуют в сентябре. В планах организации ― протестировать до десяти игр. Список проверенных проектов будет постоянно пополняться.

Genshin Impact вышел в 2020 году, а Honkai: Star Rail ― в 2023-м. Это ролевые онлайн-игры, которые можно установить бесплатно, но внутри которых есть магазин. В нем за реальные деньги можно купить игровую валюту, необходимую для «выбивания» персонажей, их прокачки и кастомизации, а также для других наград вроде «боевых пропусков». В 2023-м Honkai: Star Rail получила премию App Store Awards как лучшая игра года для iPhone.

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