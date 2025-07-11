Бывший участник кей-поп-группы NCT Мун Тэиль получил три с половиной года тюрьмы за изнасилование

Случай произошел в 2024 году. По данным следствия, обвиняемые познакомились с женщиной в сеульском баре. На тот момент туристка уже была пьяна. Воспользовавшись ее состоянием, мужчины отвезли ее на такси в дом одного из них и изнасиловали. Суд квалифицировал действия подсудимых как «квази-изнасилование» ― так в южнокорейском законодательстве описываются случаи, когда жертва была без сознания. В их поступке также выделили отягчающее обстоятельство ― что оно было совершено группой. Обвиняемым грозил пожизненный срок.