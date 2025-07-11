Бывший участник кей-поп-группы NCT Мун Тэиль получил три с половиной года тюрьмы за изнасилование

Бывший участник популярного бой-бенда NCT Мун Тэиль и двое его друзей приговорены к трем с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании китайской туристки. 31-летний певец признал вину, пишет The New York Times.
Случай произошел в 2024 году. По данным следствия, обвиняемые познакомились с женщиной в сеульском баре. На тот момент туристка уже была пьяна. Воспользовавшись ее состоянием, мужчины отвезли ее на такси в дом одного из них и изнасиловали. Суд квалифицировал действия подсудимых как «квази-изнасилование» ― так в южнокорейском законодательстве описываются случаи, когда жертва была без сознания. В их поступке также выделили отягчающее обстоятельство ― что оно было совершено группой. Обвиняемым грозил пожизненный срок.
Прокуроры хотели назначить обвиняемым по семь лет тюремного заключения. По их словам, мужчины намеренно перевезли девушку в другое место, чтобы она не могла вспомнить подробности случившегося.
«Преступление тяжкое. Их жертва, вероятно, испытала сильную душевную боль, оказавшись в незнакомом месте», — сказала судья Ли Хен Ген.
После инцидента Тэиля отстранили от работы в группе. Спустя год музыканту вынесли приговор. Суд также обязал мужчин пройти 40-часовую программу по борьбе с сексуальным насилием.