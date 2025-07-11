В YouTube больше не будет раздела «В тренде»

Сервис YouTube уберет раздел «В тренде», сообщает TechCrunch.
Вместо этого появится раздел YouTube Charts. Среди его категорий будут популярные музыкальные клипы, еженедельные подкасты и трейлеры к фильмам. Пользователям также будут показывать персонализированные рекомендации.
«Когда мы впервые запустили эту страницу в 2015 году, ответ на вопрос „что в тренде?“ было намного проще получить, используя единый список вирусных видео, о которых все говорили. Сегодня тренды состоят из множества видео, созданных разными фандомами. Существует больше микротрендов для самых разных сообществ, чем когда‑либо прежде», рассказали в компании.
Недавно стало известно, что YouTube запретит проводить прямые трансляции пользователям младше 16 лет. Им можно будет запустить стрим лишь в присутствии взрослого. Трансляции, не соответствующие требованиям, будут удалять, а неоднократное нарушение приведет к прекращению действия учетной записи.