В YouTube больше не будет раздела «В тренде»

«Когда мы впервые запустили эту страницу в 2015 году, ответ на вопрос „что в тренде?“ было намного проще получить, используя единый список вирусных видео, о которых все говорили. Сегодня тренды состоят из множества видео, созданных разными фандомами. Существует больше микротрендов для самых разных сообществ, чем когда‑либо прежде», рассказали в компании.