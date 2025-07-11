Достоевский, Булгаков, Стейнбек: Педро Паскаль назвал любимые книги

Недавно Tatler составил список книг, которые Паскаль рекомендовал или с которыми его видели на публике. Помимо вышеперечисленных туда вошли «Обитатели холмов» Ричарда Адамса, «Фрэнни и Зуи» Джерома Дэвида Сэлинджера, «Другая страна» Джеймса Болдуина, «Тяга. Всемирная история зависимости» Карла Эрика Фишера, а также два романа Тони Моррисон: «Возлюбленная» и «Самые голубые глаза».