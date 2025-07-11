Достоевский, Булгаков, Стейнбек: Педро Паскаль назвал любимые книги

Немецкая блогерша Ванесса Гербет узнала у Педро Паскаля, какие книги ему нравятся больше всего. Она сумела поймать актера в Берлине во время пресс-тура, посвященного скорому выходу фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги».
Из шести перечисленных произведений два принадлежат русским авторам ― Федору Достоевскому и Михаилу Булгакову. Вот их полный список:
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского;
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
- «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте;
- «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса;
- «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека;
- «Волшебная гора» Томаса Манна.
Недавно Tatler составил список книг, которые Паскаль рекомендовал или с которыми его видели на публике. Помимо вышеперечисленных туда вошли «Обитатели холмов» Ричарда Адамса, «Фрэнни и Зуи» Джерома Дэвида Сэлинджера, «Другая страна» Джеймса Болдуина, «Тяга. Всемирная история зависимости» Карла Эрика Фишера, а также два романа Тони Моррисон: «Возлюбленная» и «Самые голубые глаза».
Недавно Паскаля обвинили в излишней тактильности по отношению к актрисе Саре Полсон. Защитники актера напомнили, что через прикосновения он справляется с повышенной тревожностью.