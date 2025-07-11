Китаец ушел голодать в горы, чтобы забыть бывшую девушку

О пропаже китайца по имени Сяолинь в полицию сообщил его старший брат. Он сказал, что его родственник работает в Ханчжоу и уже три дня не выходит на связь. Правоохранители взломали дверь квартиры пропавшего юноши, но не нашли там ничего, кроме телефона.