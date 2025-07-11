Китаец ушел голодать в горы, чтобы забыть бывшую девушку

Житель Китая отправился в горы после расставания с девушкой. Молодой человек оставил телефон дома и шесть дней гулял без воды и еды, пишет South China Morning Post.
О пропаже китайца по имени Сяолинь в полицию сообщил его старший брат. Он сказал, что его родственник работает в Ханчжоу и уже три дня не выходит на связь. Правоохранители взломали дверь квартиры пропавшего юноши, но не нашли там ничего, кроме телефона.
Записи с уличных камер видеонаблюдения показали, что мужчина покинул съемную квартиру и направился к горе, которая находится в окрестностях Даляня. Полиция Юхана мобилизовала более 100 офицеров и местных жителей для поисков китайца в этом районе. Сяолиня искали с помощью дронов, гидролокаторов и служебных собак, но это не дало результата.
Спустя несколько дней Сяолиня заметили на записи с еще одной камеры видеонаблюдения — он гулял в изорванной одежде по парку в районе Линьань. Там его и поймали.
Мужчина признался, что тяжело переживал недавний разрыв с девушкой и отправился в горы, чтобы «прочистить мозги». Он прошел по горным тропам от Сяньлиня до Фуяна, затем до Чжунтая и в итоге достиг Линьаня. В общей сложности он преодолел расстояние около 40 километров.
«Он не ел и не пил первые три дня. Позже он понял, что ему стало совсем плохо, и начал пить из горных источников и есть еду, найденную рядом с деревенскими домами», — сказал офицер местной полиции Чжу Лилян.
Сейчас состояние китайца оценивается как стабильное. Сяолинь понял, что причинил страдания себе и семье, и пообещал больше не действовать так импульсивно.
Недавно еще один житель Китая, Мин Хэнцай, переехал жить в пещеру после того, как разочаровался в институте брака. Он назвал его пустой тратой времени и денег. «Вероятность найти настоящую любовь очень мала. Зачем мне усердно трудиться ради чего‑то столь редкого?» — сказал он.