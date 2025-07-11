Москвич при помощи GPS-трекера выяснил, куда попадает содержимое унитаза

Жителя Канады в прошлом году госпитализировали после укуса крысы, которую он обнаружил у себя в унитазе. Мужчина попал в больницу с лихорадкой, сепсисом и поврежденными почками.

Оказалось, что он подхватил лептоспироз, такое заболевание вызывает контакт с мочой грызунов и в тяжелом виде может привести к смерти.