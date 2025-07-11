Москвич при помощи GPS-трекера выяснил, куда попадает содержимое унитаза

Московский блогер Петрашка снял эксперимент, смыв GPS-трекер в унитаз и обнаружив, что конечным пунктом его «путешествия» стала Москва-река.
Он упаковал трекер в полиэтиленовый пакет и смыл его в районе улицы Плеханова. После этого устройство пропало из сети на два дня. Затем пришло уведомление, что оно находится в главной реке столицы рядом с Борисовскими прудами.
Блогер приехал по указанным координатам и забрал трекер. Ему удалось подтвердить слух, что все выброшенные в унитаз мелкие отходы попадают в Москву-реку.
Жителя Канады в прошлом году госпитализировали после укуса крысы, которую он обнаружил у себя в унитазе. Мужчина попал в больницу с лихорадкой, сепсисом и поврежденными почками.
Оказалось, что он подхватил лептоспироз, такое заболевание вызывает контакт с мочой грызунов и в тяжелом виде может привести к смерти.