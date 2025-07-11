Собянин: беспилотные поезда появятся в московском метро в 2026 году

По словам градоначальника, сложность проекта в небольших интервалах между поездами в столичной подземке (самые короткие ― 90 секнуд). «Для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем», ― сказал он.