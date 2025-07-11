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Собянин: беспилотные поезда появятся в московском метро в 2026 году

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Первые беспилотные поезда начнут курсировать в метро столицы в конце 2026 года. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил мэр Сергей Собянин. Сейчас РЖД активно работает над беспилотными поездами для МЦК и МЦД, добавил он.

По словам градоначальника, сложность проекта в небольших интервалах между поездами в столичной подземке (самые короткие ― 90 секнуд). «Для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем», ― сказал он.

Мэр добавил, что сейчас в планах Москвы о ежегодно вводить в эксплуатацию четыре–шесть станций метро и строить новые линии, включая Рублевско-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую.

Собянин также отметил, что в городе создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он обеспечит методику разработки беспилотников и автоматизированных систем управления для всей страны.

Недавно в мэрии сообщили, что московское метро дойдет до Троицка до 2030 года. К этому моменту будут запущены все 17 станций изумрудной линии.

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