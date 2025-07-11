Джастин Бибер впервые за 4 года выпустил новый альбом Swag

Певец Джастин Бибер неожиданно выпустил новый альбом, пишет Billboard.
В промо-фотосессии для релиза Джастин снялся вместе со своей женой Хейли и их 11-месячным ребенком. Cедьмой студийный альбом Бибера содержит 20 новых песен. Среди них: «All I Can Take», «Daisies», «Yukon», «Go Baby», «Things You Do», «Butterflies», «Way It Is», «First Place», «Soulful», «Walking Away», «Glory Voice Memo», «Devotion», «Dadz Love», «Therapy Session», «Sweet Spot», «405», «Swag», «Zuma House», «Too Long» and «Forgiveness.»
Предыдущий альбома 2021 года «Justice» провел две недели на 1-м месте в Billboard 200. В течение многих лет было неясно, выпустит ли Бибер когда‑нибудь еще один альбом, поскольку он сократил свои выступления.
В 2022 году музыкант объявил, что у него диагностирован синдром Рамзи Ханта — заболевание, из‑за которого половина его лица временно была парализована. Однако в течение нескольких месяцев, предшествовавших появлению Swag, Бибер неоднократно намекал на возращение, делясь своими фотографиями из студии.
У бренда Джастина Бибера Skylrk недавно вышла первая коллекция. На сайте марки доступны толстовки с капюшоном, головные уборы, солнцезащитные очки, майки и две пары обуви. Палитра одежды состоит из ярко-желтого, розового, красного, голубого и черного.