Синоптик пообещал москвичам «мощные освежающие ливни»

«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и Солнцем. Но по всей видимости, „экватор“ лета, с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», ― написал синоптик.