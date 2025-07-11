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Синоптик пообещал москвичам «мощные освежающие ливни»

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Следующая неделя в Москве стартует с мощных освежающих ливней. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, по его словам, на московские улицы «прольется 1,5-2 ведра дождевой воды на метр квадратный» ― это 1/5 от месячной нормы. Во вторник и среду вероятность грозовых дождей сохранится.

Столбики термометров опустятся для более нормальных для лета значений. Во вторник и среду будет плюс 25 ― плюс 28 днем, плюс 16 ― плюс 19 по ночам.

«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и Солнцем. Но по всей видимости, „экватор“ лета, с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», ― написал синоптик.

С 7 июля в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из‑за жары. 10 июля температура воздуха побила дневной рекорд, который держался 29 лет: столбики термометров достигли 33,7 градусов.

Аномальная теплая погода, по словам Тишковца, продержится в столице до воскресенья. В пятницу и субботу днем ожидается плюс 32 ― плюс 35 градусов, в воскресенье прошумят скоротечные ливни с грозами, что понизит дневную температуру до плюс 28 ― плюс 31.

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